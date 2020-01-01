Спектакль Морозко

Сказка с неожиданным поворотом

В спектакле знакомый каждому с детства сюжет обретает новые грани. Здесь победа добра над злом становится не просто торжеством справедливости, а настоящей великой радостью.

Озорной, колоритный и насыщенный музыкой, этот спектакль выполнен в ярком и красочном оформлении. Он увлекает зрителей своим необычным развитием и интригующим финалом, отличаясь от традиционных народных сказок.

Такой подход к знакомой истории не только привлечёт детей, но и подарит взрослым моменты радости и ностальгии. Приходите и погружайтесь в мир волшебства!