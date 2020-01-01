Меню
Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О спектакле

Сказка с неожиданным поворотом 

В спектакле знакомый каждому с детства сюжет обретает новые грани. Здесь победа добра над злом становится не просто торжеством справедливости, а настоящей великой радостью.

Озорной, колоритный и насыщенный музыкой, этот спектакль выполнен в ярком и красочном оформлении. Он увлекает зрителей своим необычным развитием и интригующим финалом, отличаясь от традиционных народных сказок.

Такой подход к знакомой истории не только привлечёт детей, но и подарит взрослым моменты радости и ностальгии. Приходите и погружайтесь в мир волшебства!

Режиссер
Тамара Баснина
В ролях
Алексей Савченко
Валерий Андреев
Артур Аверин
Ирина Обложнова
Антонина Королева

Купить билет на спектакль Морозко

Декабрь
20 декабря суббота
16:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

