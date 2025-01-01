Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

6+
Режиссер Вячеслав Иванов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Морозко: Сказка о доброте и смелости в Воронеже

Московский театр музыкальной антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» представляет спектакль, который перенесет вас в мир зимней сказки, понятной как детям, так и взрослым. История повествует о доброй девушке, оказавшейся в плену у злой мачехи, и духе зимы – Морозко.

Сюжет и его развитие

Злая мачеха решает избавиться от падчерицы, отправляя её в лес, где её ждут испытания и настоящее чудо. Спектакль полон неожиданных поворотов и волшебства, где к доброте и смелости главной героини добавляется дух зимы, симпатичный и загадочный.

Музыка и постановка

Кому не нравятся народные мелодии и живой звук? В этом спектакле их множество. Танцы, сражения и превращения создают атмосферу настоящей сказки. Каждая сцена словно оживает благодаря детально проработанным костюмам и декорациям, которые погружают зрителей в зимнюю картину.

О создателе спектакля

Автор идеи и режиссер постановщика – Заслуженный артист России, солист театра «Московская Оперетта», почетный деятель искусств города Москвы – Вячеслав Иванов. Его талант и мастерство заверяют зрителей в том, что спектакль станет незабываемым событием в театральной жизни.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной историей о доброте, смелости и настоящем чуде, которое согревает даже самое ледяное сердце.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 6 января
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00

Фотографии

Морозко Морозко Морозко Морозко

В ближайшие дни

Запчасти для счастья
12+
Комедия
Запчасти для счастья
7 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1800 ₽
Дон Жуан. Незаконченная история
16+
Драма
Дон Жуан. Незаконченная история
5 сентября в 19:00 Театр «Кот»
от 1400 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
29 сентября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 3400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше