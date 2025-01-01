Спектакль Морозко

Морозко: волшебное путешествие для маленьких зрителей

Однажды зимним днём злая мачеха отправляет свою падчерицу Машу к колодцу за водой. Но всё меняется, когда девочка прыгает в колодец за упавшим ведерком и оказывается в волшебном замороженном царстве, где её встречает загадочный хозяин — Морозко.

Доброта и творчество Маши вскоре покоряют сердце Морозко, и она сполна возвращается домой с волшебными дарами. Но зависть толкает на рискованное приключение её нерадивую сводную сестру Глашу, и обе девочки сталкиваются с непростыми испытаниями.

Поучительный момент

Спектакль призывает детей учиться терпению, прощать и помнить: по делам твоим тебе и будет награда! Он показывает, как зло и жадность рано или поздно приводят к последствиям.

Информация о спектакле

Театр-постановщик: Воронежский театр юного зрителя

Режиссёр: Александр Тарасов

Продолжительность: 60 минут

Актёрский состав

Олег Бондарь

Мария Малишевская

Александр Новиков

Анастасия Гуменникова

Сергей Барашов

Анастасия Бондарь

Виктория Лунёва

Алла Введенская

Ярослав Козлов

Екатерина Пухначёва

Марина Осенко

Анастасия Тополага

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемую встречу с чудесами и увлекательными приключениями в спектакле «Морозко». Не упустите возможность открыть для себя волшебный мир театра!