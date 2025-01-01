Меню
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Морозко: волшебное путешествие для маленьких зрителей

Однажды зимним днём злая мачеха отправляет свою падчерицу Машу к колодцу за водой. Но всё меняется, когда девочка прыгает в колодец за упавшим ведерком и оказывается в волшебном замороженном царстве, где её встречает загадочный хозяин — Морозко.

Доброта и творчество Маши вскоре покоряют сердце Морозко, и она сполна возвращается домой с волшебными дарами. Но зависть толкает на рискованное приключение её нерадивую сводную сестру Глашу, и обе девочки сталкиваются с непростыми испытаниями.

Поучительный момент

Спектакль призывает детей учиться терпению, прощать и помнить: по делам твоим тебе и будет награда! Он показывает, как зло и жадность рано или поздно приводят к последствиям.

Информация о спектакле

Театр-постановщик: Воронежский театр юного зрителя

Режиссёр: Александр Тарасов

Продолжительность: 60 минут

Актёрский состав

  • Олег Бондарь
  • Мария Малишевская
  • Александр Новиков
  • Анастасия Гуменникова
  • Сергей Барашов
  • Анастасия Бондарь
  • Виктория Лунёва
  • Алла Введенская
  • Ярослав Козлов
  • Екатерина Пухначёва
  • Марина Осенко
  • Анастасия Тополага

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемую встречу с чудесами и увлекательными приключениями в спектакле «Морозко». Не упустите возможность открыть для себя волшебный мир театра!

