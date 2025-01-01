Спектакль Морозко

Сказка о Дашеньке и Морозко: Невероятные приключения в зимнем лесу

Приглашаем вас на волшебный спектакль «Дашенька и Морозко», представленный Башкирским государственным театром кукол. Это трогательная история о доброте и мужестве, о том, как справедливость всегда восторжествует, даже в самые трудные времена.

Злодеи и герои

Главная героиня – молодая и отзывчивая Дашенька, которая живёт со своей жестокой мачехой и капризной сестрой Пашей. В надежде избавиться от Даши, мачеха отправляет её в дремучий лес, где намеревается оставить её навсегда. Однако, как это часто бывает в сказках, в лесу её ждёт встреча с добрым дедом Морозко, который станет настоящим испытанием для героини.

Мораль истории

Спектакль передает важные уроки о ценности доброты и трудолюбия. У Дашеньки есть все шансы на счастливый финал благодаря её благородству, тогда как Паша, возможно, не сможет избежать последствий своей лени. Чем же всё закончится для обеих сестёр? Узнаете, посмотрев нашу постановку!

Подробности о спектакле

Длительность: 45 минут

Режиссёр: Ольга Штырляева

Спектакль обещает понравиться как детям, так и взрослым. Ждем всех желающих на нашем представлении!