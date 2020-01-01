В зимнюю сказку о Настеньке и её мачехе вносят свежие нотки! В обновленной версии «Морозко» зрители увидят знакомые персонажи в совершенно новом свете и узнают, чем закончится эта классическая история.
На сцену выйдут хохмачи-весельчаки, настоящие скоморохи, которые подарят зрителям незабываемые моменты. В этом спектакле зрители встретят:
Спектакль обещает стать настоящим новогодним праздником folk style с песнями, танцами и шутками. Зрителей ждут зимние приключения, загадки и поучительный финал, который заставит задуматься о доброте и любви.
За музыкальную часть постановки отвечают:
Режиссером спектакля является заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, а художник Людмила Терехова обеспечит яркое и запоминающееся оформление.
Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и узнать, как же изменится знакомая сказка! Спектакль «Морозко» станет отличным началом новогодних праздников для всей семьи.