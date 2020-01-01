Меню
Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 0+
Режиссер Альберт Авходеев
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на сказку «Морозко»

В зимнюю сказку о Настеньке и её мачехе вносят свежие нотки! В обновленной версии «Морозко» зрители увидят знакомые персонажи в совершенно новом свете и узнают, чем закончится эта классическая история.

Сказочные персонажи

На сцену выйдут хохмачи-весельчаки, настоящие скоморохи, которые подарят зрителям незабываемые моменты. В этом спектакле зрители встретят:

  • Забавный Леший – хранитель лесных тайн, который всегда готов подшутить;
  • Проказница Баба-яга – волшебная, но коварная бабушка, которая не прочь устроить шалости;
  • Отважный Иванушка – герой, который не боится трудностей;
  • Добродушный Морозко – символ зимы, который может как заморозить, так и согреть.

Новогодний праздник

Спектакль обещает стать настоящим новогодним праздником folk style с песнями, танцами и шутками. Зрителей ждут зимние приключения, загадки и поучительный финал, который заставит задуматься о доброте и любви.

Творческая команда

За музыкальную часть постановки отвечают:

  • Композитор Андрей Шишлянников – создаст уникальные мелодии;
  • Балетмейстер Денис Постоев – добавит динамику и движение в каждую сцену.

Режиссером спектакля является заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, а художник Людмила Терехова обеспечит яркое и запоминающееся оформление.

Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и узнать, как же изменится знакомая сказка! Спектакль «Морозко» станет отличным началом новогодних праздников для всей семьи.

В других городах

Волгоград, 8 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽

