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Морозко. Сказки зимнего леса
Билеты от 950₽
Киноафиша Морозко. Сказки зимнего леса

Спектакль Морозко. Сказки зимнего леса

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Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Премьера новогоднего циркового шоу

Цирк Чудес приглашает вас на премьерные показы новогоднего циркового шоу «Морозко»!

Путешествие в мир чудес

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир новогодних чудес и любимых сказок. Только этой зимой вы сможете стать участником фантастического приключения, наполненного волшебной музыкой и непревзойденным цирковым мастерством.

Спецэффекты и волшебство

Не упустите шанс увидеть самые современные спецэффекты, которые сделают этот спектакль незабываемым! Вас ждут удивительные номера, которые порадуют зрителей всех возрастов. Погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства вместе с нами!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
15:00 от 1450 ₽ 17:30 от 1450 ₽
14 декабря
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
18:00 от 1450 ₽
21 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 14:30 от 950 ₽
27 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 1450 ₽ 16:00 от 1450 ₽
31 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 950 ₽
4 января
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
14:00 от 1450 ₽ 16:30 от 1450 ₽
5 января
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 января
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Жить, дышать, смеяться
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Драма
Жить, дышать, смеяться
23 сентября в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Виндзорские насмешницы
16+
Комедия
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12 октября в 18:00 Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
от 1000 ₽
Циники
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Циники
28 августа в 20:00 Et Cetera Александра Калягина
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Главные новогодние ёлки 2024-2025 в Санкт-Петербурге Новогодние ёлки для детей в Санкт-Петербурге 2024-2025 порадуют даже взрослых, которые уверены, что они выросли. Всем нужно иногда вернуться в детство, потому что только ребёнок может испытывать настоящее неподдельное счастье. И Северная столица поможет всем испытать те самые детские эмоции. Новогодние ёлки в Петербурге – не просто спектакли. Они дарят ощущения настоящего волшебства, которое пробуждает в каждом веру в чудеса! Поэтому обязательно поставьте эти события в свой календарь!
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5 декабря 2024 07:01
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