Морозко (Краснодарский краевой театр кукол)
Киноафиша Морозко (Краснодарский краевой театр кукол)

Спектакль Морозко (Краснодарский краевой театр кукол)

0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль-фантазия "Морозко" в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи представляет спектакль-фантазию по мотивам русской народной сказки «Морозко». Главный герой, Морозко, бродит по своей земле, проверяя порядок в своих владениях. Он наказывает ленивых и щедро одаривает трудолюбивых.

Краткое описание

Действие спектакля разворачивается в сказочной атмосфере, где Морозко зарабатывает уважение трудящихся и обрушается на ленивых. Это история о доброте, честности и важности труда.

Команда спектакля

  • Режиссер-постановщик: Дмитрий Лемберский
  • Художник-постановщик: Олеся Смахтина
  • Музыкальное оформление: Игорь Суханов
  • Хореограф: Евгения Пичкалева

В главных ролях

  • Морозко, Собака: Владимир Золотарь
  • Мачеха, Заяц: Наталья Голубь
  • Даша: Аделя Закирова
  • Паша: Валерия Подвойская
  • Дед, Медведь: Дмитрий Часовский
  • Собака: Павел Романычев (заслуженный артист Краснодарского края)
  • Лиса: Анна Недашковская

Для зрителей

Спектакль будет интересен любителям народных сказок и семейного театра. Присоединяйтесь к волшебному миру, где каждый сможет найти что-то близкое сердцу.

