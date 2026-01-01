Спектакль Морозко (Краснодарский краевой театр кукол)

Зимний театр Сочи представляет спектакль-фантазию по мотивам русской народной сказки «Морозко». Главный герой, Морозко, бродит по своей земле, проверяя порядок в своих владениях. Он наказывает ленивых и щедро одаривает трудолюбивых.
Действие спектакля разворачивается в сказочной атмосфере, где Морозко зарабатывает уважение трудящихся и обрушается на ленивых. Это история о доброте, честности и важности труда.
Спектакль будет интересен любителям народных сказок и семейного театра. Присоединяйтесь к волшебному миру, где каждый сможет найти что-то близкое сердцу.