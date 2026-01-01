Спектакль Морозко (Краснодарский краевой театр кукол)

Спектакль-фантазия "Морозко" в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи представляет спектакль-фантазию по мотивам русской народной сказки «Морозко». Главный герой, Морозко, бродит по своей земле, проверяя порядок в своих владениях. Он наказывает ленивых и щедро одаривает трудолюбивых.

Краткое описание

Действие спектакля разворачивается в сказочной атмосфере, где Морозко зарабатывает уважение трудящихся и обрушается на ленивых. Это история о доброте, честности и важности труда.

Команда спектакля

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лемберский

Дмитрий Лемберский Художник-постановщик: Олеся Смахтина

Олеся Смахтина Музыкальное оформление: Игорь Суханов

Игорь Суханов Хореограф: Евгения Пичкалева

В главных ролях

Морозко, Собака: Владимир Золотарь

Владимир Золотарь Мачеха, Заяц: Наталья Голубь

Наталья Голубь Даша: Аделя Закирова

Аделя Закирова Паша: Валерия Подвойская

Валерия Подвойская Дед, Медведь: Дмитрий Часовский

Дмитрий Часовский Собака: Павел Романычев (заслуженный артист Краснодарского края)

Павел Романычев (заслуженный артист Краснодарского края) Лиса: Анна Недашковская

Для зрителей

Спектакль будет интересен любителям народных сказок и семейного театра. Присоединяйтесь к волшебному миру, где каждый сможет найти что-то близкое сердцу.