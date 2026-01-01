Музыкальная сказка «Морозко» от театра АЛЕКО

Театр АЛЕКО приглашает всех маленьких зрителей и их родителей на новогоднюю музыкальную сказку «Морозко». Эта замечательная история, основанная на русских народных сказках, станет настоящим праздником для всей семьи.

Сюжет

Сказка рассказывает о доброй и работящей Настеньке, а также о Иване, который потерял голову, но обрел медвежью вместо нее. Несмотря на свои ошибки, благодаря любви и преданности Настеньки, Иван вновь становится человеком. В этой увлекательной истории также появятся злая мачеха, её капризная дочь и мудрый Морозко — хозяин зимнего леса. Не обойдется и без Бабы Яги, которая в нашей сказке совсем не страшна. А веселый Снеговичок не только расскажет добрую сказку, но и поможет героям обрести счастье!

Формат представления

Новогоднее представление состоит из двух частей. Первая часть - интермедия с участием Дедушки Мороза и Снегурочки, а вторая часть - полноценный спектакль. Это яркое и интерактивное мероприятие включает в себя игры, которые сделают его ещё более увлекательным для детей.

Информация для зрителей

Представления предназначены для аудитории от 3 лет. Дети до 3 лет могут посетить спектакль бесплатно, при этом не занимая отдельного места. Остальным зрителям необходимо приобрести билеты с указанием мест. Карнавальные костюмы и сменная обувь не обязательны, но будут желательны для создания волшебной атмосферы праздника.