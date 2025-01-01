Спектакль по сказкам Шергина

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Морожены песни», где красные молодцы и румяные барышни с запоем расскажут любимые сказки русского писателя Шергина.

В программе — незабываемая история о Ваньке Добром и его волшебном кольце. Также скоморохи поведают о том, как простой мужик Капитонко поссорился с Царем Иванычем, а также расскажут другие веселые истории.

Этот спектакль подарит вам атмосферу народных сказок и зарядит положительными эмоциями! Не упустите шанс погрузиться в мир русской фольклорной традиции!