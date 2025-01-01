Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Морожены песни
Киноафиша Морожены песни

Спектакль Морожены песни

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказкам Шергина

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Морожены песни», где красные молодцы и румяные барышни с запоем расскажут любимые сказки русского писателя Шергина.

В программе — незабываемая история о Ваньке Добром и его волшебном кольце. Также скоморохи поведают о том, как простой мужик Капитонко поссорился с Царем Иванычем, а также расскажут другие веселые истории.

Этот спектакль подарит вам атмосферу народных сказок и зарядит положительными эмоциями! Не упустите шанс погрузиться в мир русской фольклорной традиции!

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Вера Бабайцева
Ксения Пилипенко
Наталья Швец
Алексей Попенков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Шутки Достоевского
16+
Читки пьес
Шутки Достоевского
17 октября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Лебединое озеро
0+
Балет
Лебединое озеро
13 августа в 20:00 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»
от 1900 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
4 октября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше