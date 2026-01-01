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Мороз
Киноафиша Мороз

Спектакль Мороз

16+
Режиссер Дмитрий Зимин
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Константина Стешика в Свердловском театре драмы

Пьеса «Мороз» белорусского драматурга Константина Стешика – это история о двух друзьях, оказавшихся в замкнутой и экстремальной ситуации, в которой они вынуждены столкнуться с глубокими жизненными вопросами. Спектакль исследует отношения людей через призму времени, дружбы и чувства долга, оставляя героев в мире, где можно только разговаривать и думать, но нельзя уйти.

Герои в поисках смысла

Главные герои погружены в диалог, который на первый взгляд кажется простым, но вскоре открывается как философская беседа о сути жизни. Время останавливается, но остаются такие вечные категории, как дружба, любовь и уважение. Под тонким юмором и обыденными словами прячутся сложные вопросы, заставляющие зрителей задуматься о собственных ценностях и смыслах.

Особенности постановки

Постановка уникальна тем, что она обращает внимание на мелочи, которые могут быть незаметны в повседневной жизни. В отличие от более привычных для российской сцены драматических и криминальных сюжетов, пьеса Стешика смотрит на героев через лупу, исследуя их чувства и мысли через тонкие детали – слова, жесты, паузы.

По словам режиссера спектакля, это пьеса не о действиях, а о внутренней борьбе. Герои медленно раскрываются, словно луковицы, слой за слоем, пока в их диалогах не проявляется истинная сущность каждого из них.

Почему стоит посмотреть

«Мороз» Константина Стешика – это не просто драма, а остроумное и вдумчивое исследование человеческих отношений и внутренних конфликтов. Взаимоотношения друзей, их одиночество и стремление понять себя делают этот спектакль близким и трогательным для каждого зрителя.

Приходите в Свердловский театр драмы и погружайтесь в эту тонкую, философскую и очень человечную историю.

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