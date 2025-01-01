«Мороз» — новая пьеса Константина Стешика в Театре «Красный факел»

«Ну вот и всё. Я молчал. Я долго молчал, постукивая пальцами по дверце бардачка. Пальцы пока не замёрзли, в машине ещё витало остаточное тепло от несколько минут назад отключившейся печки. Надо бы надеть перчатки, но я не спешил — словно назло ситуации. Мол, я тебя не боюсь, мороз. Не боюсь и не очень-то и верю в тебя. Это только в кино они — какие-то там они — насмерть замерзают. Это всё чушь и неправда. Так не бывает.»

Эти слова открывают пьесу «Мороз» одного из самых известных современных белорусских драматургов Константина Стешика. Спектакль, режиссируемый Борисом Мильграмом, рассказывает историю двух друзей, которые похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Однако в процессе их машина ломается, и они оказываются посреди снежного пространства, наедине с лютым морозом и сложным выбором — жизнь или долг.

Необычное восприятие

Хотя сюжет пьесы кажется простым и страшным, восприятие спектакля «Мороз» оказывается гораздо сложнее и многограннее. На сцене нет привычных персонажей; зрители будут следить за чувствами людей, столкнувшихся с тем, что больше и сильнее человека. Артисты не просто играют роли, а исследуют свои внутренние переживания, звучат и двигаются в небытовом состоянии.

Глубокие вопросы

Такое режиссёрское решение помогает зрителям сосредоточиться на тексте и прислушиваться к тому, как происходящее отзывается в их сознании и чувствах. «Мороз» погружает в гипнотические ощущения оцепенения и скованности. Вместе с героями спектакля зрители перенесутся в безжизненное, застывшее и ирреальное пространство, задавая себе глубокие нравственные вопросы: что такое страх, совесть, долг и смерть? Готовы ли вы хотя бы на полтора часа быть с самими собой по-настоящему честными?