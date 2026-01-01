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Мороз Иванович
Киноафиша Мороз Иванович

Спектакль Мороз Иванович

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка «Мороз Иванович» — волшебные приключения для всей семьи

Сказка Мороз Иванович, написанная князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, продолжает радовать зрителей всех возрастов. Эта поучительная история о двух девочках — трудолюбивой Маше и ленивой Кате — рассказывает о важности усердия и ответственности.

Сюжет

Маша, постоянно трудящаяся над своими делами, и Катя, проводящая время в безделье, однажды сталкиваются с неожиданными трудностями. Когда Маша уронила ведерко в колодец, ей пришлось спуститься вниз. Именно там начинается череда удивительных событий, в которых волшебные подарки готовит добрый, но строгий дедушка Мороз Иванович.

Что ожидать от спектакля?

Зрителям предстоит узнать, кто из девочек получит новогодние подарки, и какие чудеса их ждут. Спектакль наполнен яркими персонажами, красивыми декорациями и музыкальными номерами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Интересные факты

  • Князь Владимир Одоевский был не только писателем, но и композитором, что делает его произведения особенно музыкальными.
  • Сказка Мороз Иванович была написана в 1840-х годах и до сих пор является одной из любимых детских историй в России.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и доброты! Приходите на спектакль в нашем театре и откройте для себя мир, где добро всегда побеждает!

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