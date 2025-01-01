Сказка написана князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, но и сегодня понятна и интересна детям и взрослым. Публику ждет поучительная история о двух девочках — рукодельнице Маше и ленивице Кате. Маша постоянно трудилась, а Катя от безделья маялась. Но однажды уронила рукодельница ведерко в колодец, пришлось ей за ним спуститься.

А там и начинаются настоящие чудеса, которыми заведует добрый, но строгий дедушка Мороз Иванович. Приготовил он новогодние подарки, яркие и красивые, а вот кто их получит, зрители узнают в театре. Режиссер спектакля рассказал не только известную вот уже двести лет сказку, но и дополнил ее современной параллельной историей, показав зрителю семью накануне Нового года с точно такими же сестренками — труженицей и ленивицей.

Спектакль «Мороз Иванович»