Мороз Иванович
Московский открытый театр кукол
О спектакле

Сказка написана князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, но и сегодня понятна и интересна детям и взрослым. Публику ждет поучительная история о двух девочках — рукодельнице Маше и ленивице Кате. Маша постоянно трудилась, а Катя от безделья маялась. Но однажды уронила рукодельница ведерко в колодец, пришлось ей за ним спуститься.

А там и начинаются настоящие чудеса, которыми заведует добрый, но строгий дедушка Мороз Иванович. Приготовил он новогодние подарки, яркие и красивые, а вот кто их получит, зрители узнают в театре. Режиссер спектакля рассказал не только известную вот уже двести лет сказку, но и дополнил ее современной параллельной историей, показав зрителю семью накануне Нового года с точно такими же сестренками — труженицей и ленивицей.

Спектакль «Мороз Иванович»

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
17:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
3 января суббота
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
7 января среда
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
9 января пятница
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽

