Музыкальный кукольно-теневой спектакль ко Дню святого Патрика

Театр «Сказка из кармана» представляет уникальный спектакль «Морис Коннор», вдохновленный ирландской легендой. Это незабываемое представление приурочено ко Дню святого Патрика, который в этом году будет отмечаться с 17 по 22 марта на лучших площадках в центре Москвы.

История разворачивается на Изумрудном острове, где жил талантливый музыкант Морис Коннор. Его музыка обладала магией: она поднимала настроение, помогала забыть грусть и заставляла людей танцевать. Однако в один ненастный вечер юный музыкант услышал завораживающую легенду о Морской Деве, которая изменит его жизнь.

Сценография спектакля включает проекции, элементы театра теней и исполнения живой музыки на мандолине, аккордеоне и ирландской флейте whistle. Юные зрители смогут стать частью увлекательного действия, помогая медузам, рыбам и крабам сплясать джигу так, что об этой весёлой пляске будут слагать легенды.

Не упустите возможность стать свидетелем этого волшебного спектакля, который подарит заряд позитива и хорошего настроения всей семье!