Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морис Коннор
Билеты от 1500₽
Киноафиша Морис Коннор

Спектакль Морис Коннор

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Музыкальный кукольно-теневой спектакль ко Дню святого Патрика

Театр «Сказка из кармана» представляет уникальный спектакль «Морис Коннор», вдохновленный ирландской легендой. Это незабываемое представление приурочено ко Дню святого Патрика, который в этом году будет отмечаться с 17 по 22 марта на лучших площадках в центре Москвы.

История разворачивается на Изумрудном острове, где жил талантливый музыкант Морис Коннор. Его музыка обладала магией: она поднимала настроение, помогала забыть грусть и заставляла людей танцевать. Однако в один ненастный вечер юный музыкант услышал завораживающую легенду о Морской Деве, которая изменит его жизнь.

Сценография спектакля включает проекции, элементы театра теней и исполнения живой музыки на мандолине, аккордеоне и ирландской флейте whistle. Юные зрители смогут стать частью увлекательного действия, помогая медузам, рыбам и крабам сплясать джигу так, что об этой весёлой пляске будут слагать легенды.

Не упустите возможность стать свидетелем этого волшебного спектакля, который подарит заряд позитива и хорошего настроения всей семье!

Купить билет на спектакль Морис Коннор

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
11:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 1500 ₽
13:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Любовный напиток
12+
Опера
Любовный напиток
28 мая в 19:00 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
от 1000 ₽
Троя. Впечатление
12+
Кукольный Премьера
Троя. Впечатление
9 апреля в 19:30 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Желтый карлик
18+
Комедия Премьера Драма
Желтый карлик
7 марта в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше