Морин хуур
Постановка
Красноярский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Морин хуур» от государственного театра кукол Монголии

Спектакль «Морин хуур» (6+) — это увлекательная постановка государственного театра кукол Монголии из Улан-Батора, которая нашла своё место в репертуаре Красноярского театра кукол. Эту работу создал талантливый режиссёр Даваасурэн Бат-Улзий.

Жанр и сюжет

Спектакль относится к жанру легенды и рассказывает об истории происхождения традиционного монгольского музыкального инструмента — морин хуура. Этот уникальный двухструнный смычковый инструмент отличается головкой в виде лошадиной головы и занимает важное место в музыкальной культуре Монголии.

Культурное сотрудничество

«Морин хуур» является результатом международного сотрудничества и является частью многих фестивальных программ, таких как фестиваль «Истоки». Постановка охватывает широкую палитру монгольской культуры и традиций, демонстрируя их через искусство кукол. Это позволяет зрителям прикоснуться к богатому наследию Монголии и узнать больше о её музыкальных традициях.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который соединяет в себе искусство кукол, живую музыку и незабываемую атмосферу монгольской культуры!

Июнь
2 июня вторник
20:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

