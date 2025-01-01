Спектакль Морфий

Оригинальное прочтение рассказа Михаила Булгакова

«Морфий» — это яркое и эмоциональное воплощение одной из самых глубоких и волнующих работ Михаила Булгакова. Молодой и талантливый доктор Поляков, который стремится найти утешение в тихой провинции, оказывается втянут в ловушку морфия, который превращает его жизнь в борьбу между реальностью и фантазиями.

Это произведение Булгакова, затрагивающее темы любви, боли, зависимости и поиска смысла жизни, получает новое прочтение в постановке, которое обещает погрузить зрителя в мир беспокойных снов и трагических искушений.