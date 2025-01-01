Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морфий
Билеты от 800₽
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Оригинальное прочтение рассказа Михаила Булгакова

«Морфий» — это яркое и эмоциональное воплощение одной из самых глубоких и волнующих работ Михаила Булгакова. Молодой и талантливый доктор Поляков, который стремится найти утешение в тихой провинции, оказывается втянут в ловушку морфия, который превращает его жизнь в борьбу между реальностью и фантазиями.

Это произведение Булгакова, затрагивающее темы любви, боли, зависимости и поиска смысла жизни, получает новое прочтение в постановке, которое обещает погрузить зрителя в мир беспокойных снов и трагических искушений.

 

Режиссер
Андрей Ермохин
В ролях
Илья Рогов
Мария Павлова
Владимир Антипов
Анастасия Будрина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Чудеса в решете
6+
Детский
Чудеса в решете
30 августа в 13:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Хулиган. Исповедь
16+
Драма Творческий вечер Музыка
Хулиган. Исповедь
2 ноября в 19:00 Москва
от 3000 ₽
12+
Сертификат
8 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше