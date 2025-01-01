Спектакль "Морфий" Псковского драматического театра

Псковский драматический театр приглашает зрителей на спектакль "Морфий", который представляет собой уникальное прохождение в одном действии по мотивам рассказов Михаила Булгакова.

О спектакле

Режиссер Антон Фёдоров создает на сцене произведения, которые всегда вызывают повышенный интерес. Булгаков, как один из самых читаемых и загадочных авторов, продолжает привлекать внимание различных поколений.

В спектакле соединяются два значимых произведения: цикл «Записки юного врача» и рассказ «Морфий». Эти работы можно охарактеризовать как автобиографические, так как в них отражён сложный период жизни писателя, когда он работал единственным врачом в селе Никольское. Молодые герои, вчерашние студенты, приезжают в глухую деревню, чтобы лечить больных, и зрители увидят два альтернативных варианта развития одной истории.

Темы и образы

Режиссер описывает: «История Полякова — про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя». Таким образом, спектакль затрагивает экзистенциальные вопросы, возникающие на фоне борьбы между жизнью и смертью.

Форма и стиль

Антон Фёдоров избавляется от бытовой реалистичности, используя форму, совмещающую элементы мультфильма, черно-белого кино и клоунады. Этот подход не упрощает булгаковских смыслов, а, напротив, подчеркивает их глубину.

Не упустите возможность стать свидетелями этой завораживающей интерпретации классики.