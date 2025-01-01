Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Морфий
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

18+
Режиссер Антон Федоров
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль "Морфий" Псковского драматического театра

Псковский драматический театр приглашает зрителей на спектакль "Морфий", который представляет собой уникальное прохождение в одном действии по мотивам рассказов Михаила Булгакова.

О спектакле

Режиссер Антон Фёдоров создает на сцене произведения, которые всегда вызывают повышенный интерес. Булгаков, как один из самых читаемых и загадочных авторов, продолжает привлекать внимание различных поколений.

В спектакле соединяются два значимых произведения: цикл «Записки юного врача» и рассказ «Морфий». Эти работы можно охарактеризовать как автобиографические, так как в них отражён сложный период жизни писателя, когда он работал единственным врачом в селе Никольское. Молодые герои, вчерашние студенты, приезжают в глухую деревню, чтобы лечить больных, и зрители увидят два альтернативных варианта развития одной истории.

Темы и образы

Режиссер описывает: «История Полякова — про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя». Таким образом, спектакль затрагивает экзистенциальные вопросы, возникающие на фоне борьбы между жизнью и смертью.

Форма и стиль

Антон Фёдоров избавляется от бытовой реалистичности, используя форму, совмещающую элементы мультфильма, черно-белого кино и клоунады. Этот подход не упрощает булгаковских смыслов, а, напротив, подчеркивает их глубину.

Не упустите возможность стать свидетелями этой завораживающей интерпретации классики.

Купить билет на спектакль Морфий

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
8 февраля воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 6000 ₽
9 февраля понедельник
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 6500 ₽

В ближайшие дни

Безработный Дед Мороз
Детский Детские елки
Безработный Дед Мороз
21 декабря в 16:00 ТриЧетыре
от 1100 ₽
Ушастые истории. Похищенное Рождество
6+
Детский Детские елки
Ушастые истории. Похищенное Рождество
30 декабря в 19:00 Театр Академии танца Бориса Эйфмана
от 1500 ₽
Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
6+
Балет
Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
27 декабря в 11:30 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше