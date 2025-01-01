Меню
Сольный концерт Moreart в Москве

Moreart — рэпер из Казахстана, который за короткое время завоевал популярность благодаря своему хиту «Я буду *бать». Эта песня стала настоящим вирусным феноменом в TikTok, где пользователи со всего мира создавали ролики под её ритмы.

В 2023 году артист представил свой первый альбом, который уже успел привлечь внимание слушателей. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть его живое выступление!

Когда и где?

29 августа Moreart выступит с сольным концертом в Москве в рамках летнего поп-ап проекта SUMMER PUNCH. Это не просто концерт, а настоящее мероприятие для любителей музыки и веселья.

Что вас ждет?

Концерт Moreart будет сопровождаться выступлениями самых зажигательных диджеев Москвы, что сделает атмосферу вечера еще более яркой. Кроме того, вас ждет бассейн пунша и незабываемая афтепати, которая продлится до самого утра!

Почему стоит пойти?

Это отличный шанс погрузиться в энергетику живого выступления и насладиться захватывающей атмосферой. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

29 августа
Поп-ап-бар Summer Punch Москва, Столешников пер., 8
22:00 от 2000 ₽

