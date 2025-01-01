Спектакль-медитация «Только для девушек»

Приглашаем вас на уникальный спектакль-медитацию «Только для девушек», автором идеи и исполнителем которого является Марина Сычёва-Никулина. Это мероприятие погружает зрителей в глубокие размышления и самопознание.

О чем спектакль?

«Море внутри меня синее-синее. Волны внутри меня сильные. Солнце живёт во мне». Эти строки задают тон спектаклю, который не имеет линейного сюжета. Вместо этого, образы создаются через переплетение произведений известных авторов, таких как Анна Ахматова, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Владимир Высоцкий и Татьяна Тушнова.

Формат и особенности

Спектакль представлен в уникальном формате: зрители надевают повязки на глаза, которые выдаются организаторами. Это позволяет сосредоточиться на звуках и ощущениях, создавая атмосферу полной погруженности. Обратите внимание: мероприятие предназначено исключительно для девушек, единственным мужчиной на спектакле будет звукооператор.

Где и когда?

Спектакль проходит на свежем воздухе, поэтому мы рекомендуем одеваться слоями на случай резких перемен погоды. Не забудьте взять с собой плед или коврик для комфортного участия в медитации.

Не упустите шанс!

Погрузитесь в мир внутренней гармонии и самопознания. «Только для девушек» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть вглубь себя и открыть новые грани своего восприятия. Ждем вас!