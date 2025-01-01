More Fest 2025

Фестиваль актуальной музыки MORE FEST в Санкт-Петербурге

13-14 сентября на территории общественного пространства «Флагшток» пройдет фестиваль актуальной музыки MORE FEST. Это событие станет финальным аккордом фестивального лета в Санкт-Петербурге!

Что такое MORE FEST?

MORE FEST – это не просто фестиваль в живописной локации на берегу Финского залива. Это уникальная площадка, где молодые артисты, уже заявившие о себе, смогут представить свои работы и развивать новые идеи в музыке и искусстве. Участники фестиваля находятся в постоянном поиске свежих смыслов, форм и способов выражения, что делает это мероприятие особенно актуальным.

Кого ждать на фестивале?

Фестиваль соберет множество талантливых музыкантов и групп, которые будут радовать зрителей разнообразием стилей и жанров. Это отличная возможность для любителей музыки открыть для себя новых исполнителей и насладиться живыми выступлениями.

Почему стоит посетить MORE FEST?

Посетив MORE FEST, вы не только сможете насладиться качественной музыкой, но и погрузиться в атмосферу творчества и экспериментов. Это событие обещает подарить незабываемые впечатления и открыть новые горизонты в музыкальном мире.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события!