Море. Бриттен. Дебюсси
16+
О концерте

Музыка морских просторов. Концерт в филармонии

В этом концерте зрители смогут насладиться великолепием морских пейзажей через музыку. В программе прозвучат произведения, которые отлично отражают атмосферу океанских волн и легкий бриз.

Программа вечера

  • Бриттен — Концерт для скрипки с оркестром
  • Бриттен — Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс»
  • Дебюсси — «Море», три симфонических эскиза
  • Дебюсси — «Послеполуденный отдых фавна»

Солистом концерта выступит лауреат международных конкурсов, скрипач Александр Тростянский. Его виртуозная игра на скрипке создает удивительную атмосферу и деликатно дополняет симфонические произведения.

Дирижёр и исполнители

Под управлением дирижёра Александра Рудина на сцене выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр. Они идеально передадут звучание замечательных произведений и создадут уникальное музыкальное полотно, полное эмоций.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки, которые перенесут вас в мир моря и музыки.

Ноябрь
2 ноября понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1200 ₽

