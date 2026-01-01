Море. Бриттен. Дебюсси

Музыка морских просторов. Концерт в филармонии

В этом концерте зрители смогут насладиться великолепием морских пейзажей через музыку. В программе прозвучат произведения, которые отлично отражают атмосферу океанских волн и легкий бриз.

Программа вечера

Бриттен — Концерт для скрипки с оркестром

Бриттен — Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс»

Дебюсси — «Море», три симфонических эскиза

Дебюсси — «Послеполуденный отдых фавна»

Солистом концерта выступит лауреат международных конкурсов, скрипач Александр Тростянский. Его виртуозная игра на скрипке создает удивительную атмосферу и деликатно дополняет симфонические произведения.

Дирижёр и исполнители

Под управлением дирижёра Александра Рудина на сцене выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр. Они идеально передадут звучание замечательных произведений и создадут уникальное музыкальное полотно, полное эмоций.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки, которые перенесут вас в мир моря и музыки.