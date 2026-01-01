Море. Бриттен. Дебюсси

В этом концерте зрители смогут насладиться великолепием морских пейзажей через музыку. В программе прозвучат произведения, которые отлично отражают атмосферу океанских волн и легкий бриз.
Солистом концерта выступит лауреат международных конкурсов, скрипач Александр Тростянский. Его виртуозная игра на скрипке создает удивительную атмосферу и деликатно дополняет симфонические произведения.
Под управлением дирижёра Александра Рудина на сцене выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр. Они идеально передадут звучание замечательных произведений и создадут уникальное музыкальное полотно, полное эмоций.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки, которые перенесут вас в мир моря и музыки.