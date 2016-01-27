Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Mordvinova
Билеты от 1500₽
Киноафиша Mordvinova

Mordvinova

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Предновогодний концерт Анастасии Мордвиновой в Москве

Mordvinova — это авторский музыкальный проект певицы и драматурга Анастасии Мордвиновой. Она определяет свой жанр как drama-pop, что фактически представляет собой русскоязычный хип-хоп с элементами синти-попа и поп-рока.

Хотя в своих официальных релизах Анастасия придерживается электронного звучания, на этом концерте зрителей ожидает особенный сюрприз: песни будут исполнены в первозданном виде, под аккомпанемент клавишных. Это позволит глубже ощутить эмоциональную насыщенность и лирику её произведений.

Театральные композиции в новом свете

Важной частью концерта станут и песни, написанные специально для театральных спектаклей. Это станет уникальной возможностью для зрителей услышать их в живом исполнении и оценить, как музыка взаимодействует с театральным искусством.

Краткая справка о Мордвиновой

Анастасия Мордвинова — талантливый автор, чья работа охватывает разные жанры искусства, включая музыку и драматургию. Она известна своими смелыми экспериментами и оригинальными подходами к созданию новых произведений.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое обещает запомниться надолго!

Купить билет на концерт Mordvinova

Помощь с билетами
Январь
27 января вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Рождественский концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. От Баха до Scorpions
12+
Классическая музыка Рок Неоклассика
Рождественский концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. От Баха до Scorpions
13 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
0+
Живая музыка
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
18 января в 19:00 Московский продюсерский центр
от 2500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
5 декабря в 16:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше