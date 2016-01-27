Предновогодний концерт Анастасии Мордвиновой в Москве

Mordvinova — это авторский музыкальный проект певицы и драматурга Анастасии Мордвиновой. Она определяет свой жанр как drama-pop, что фактически представляет собой русскоязычный хип-хоп с элементами синти-попа и поп-рока.

Хотя в своих официальных релизах Анастасия придерживается электронного звучания, на этом концерте зрителей ожидает особенный сюрприз: песни будут исполнены в первозданном виде, под аккомпанемент клавишных. Это позволит глубже ощутить эмоциональную насыщенность и лирику её произведений.

Театральные композиции в новом свете

Важной частью концерта станут и песни, написанные специально для театральных спектаклей. Это станет уникальной возможностью для зрителей услышать их в живом исполнении и оценить, как музыка взаимодействует с театральным искусством.

Краткая справка о Мордвиновой

Анастасия Мордвинова — талантливый автор, чья работа охватывает разные жанры искусства, включая музыку и драматургию. Она известна своими смелыми экспериментами и оригинальными подходами к созданию новых произведений.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое обещает запомниться надолго!