Моральный кодекс
Билеты от 3500₽
Моральный кодекс

Моральный кодекс

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

«Моральный Кодекс». Концерт в Мумий Тролль music bar

Группа «Моральный Кодекс» — это не просто музыкальный коллектив, а целое явление, оставившее заметный след в истории российской рок-музыки. С момента своего формирования в 1989 году она завоевала сердца миллионов зрителей, завоевав звание одной из самых популярных и запоминающихся групп страны.

Музыкальный стиль

Стиль «Морального Кодекса» можно охарактеризовать как уникальное сочетание трех основных направлений: ироничного биг-бита, нео-романтики и танцевального рок-н-ролла. Тексты песен группы часто отличаются пародийным, а порой и абстрактным подходом, что добавляет шарма их творчеству.

Музыка наполняется виртуозными атональными гитарными соло, которые органично перекликаются с жёсткой риффовой основой. Как результат, коллектив выделяется своей индивидуальной манерой исполнения, которую невозможно перепутать с другими.

Популярность и достижения

За 35 лет своего существования «Моральный Кодекс» стабильно удерживает высокие позиции в музыкальных чартах, подтверждая свою популярность многочисленными концертами и фестивальными выступлениями. Группа неоднократно делила сцену с мировыми звездами, налаживая музыкальный диалог с разными культурами и стилями.

Не упустите возможность увидеть это уникальное явление на сцене — их выступления всегда сопровождаются новыми яркими эмоциями и впечатлениями.

Купить билет на концерт Моральный кодекс

Октябрь
25 октября суббота
19:30
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 3500 ₽

