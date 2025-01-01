Моральный кодекс

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Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыка ночного клуба: Блюз-рок от Сергея Мазаева

Коллектив Сергея Мазаева приглашает вас на уникальный вечер, где сдержанный и стильный блюз-рок станет фоном для незабываемых эмоций. Идеальный настрой для прослушивания музыки — это уютные атласные диваны и легкое покачивание в волшебной дымке ночного клуба.

Харизма и глубина

Сергей Мазаев, харизматичный фронтмен группы, своим глубоким и успокаивающим голосом делится сентиментальными историями, погружая зрителей в атмосферу настоящего музыкального переживания. Каждый его номер — это не просто песня, а целая история, вызывающая отклик в душе.

Новые эксперименты

Не оставаясь в рамках привычного звучания, группа пробует новые стили. В их репертуаре появились шумный рок-трек «Зима» и мрачный синтипоп «Фотоны». Эти эксперименты привносят свежесть в их творчество и открывают новую грань музыкального искусства.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Сергея Мазаева. Вечер, наполненный глубокими мелодиями и яркими эмоциями, ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 3500 ₽

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