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Моральный Кодекс
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Моральный Кодекс

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой осенний концерт в Питере: «The Best! Все хиты!»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – большой осенний концерт группы «Моральный кодекс», который состоится в ближайшее время. Эта группа является ярким представителем российской рок-сцены и уже более 35 лет радует своих поклонников незабываемыми хитами и уникальным стилем.

История создания группы

Группа «Моральный кодекс» была основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. Вдохновленный идеей создать коллектив, который сочетал бы в себе элементы рока, джаза, панка и фанка, Жагун собрал первый состав музыкантов, известный тогда как «Бриллиантовая рука». Однако вскоре Сергей Мазаев предложил более запоминающееся название – «Моральный кодекс».

Музыкальный стиль и достижения

За годы своего существования группа выпустила 7 альбомов и стала знаковым именем на музыкальной сцене. Их стиль основан на ироничном биг-бите, нео-романтике и танцевальном рок-н-ролле. Песни группы наполнены остроумными и философскими текстами, виртуозными гитарными соло и уникальным вокалом, что и делает их музыку такой узнаваемой и любимой.

Концерт обещает быть ярким и незабываемым, на нем прозвучат самые популярные хиты, такие как «Первый снег», «Ночной каприз», «Кошки», «До свидания, мама» и «Я выбираю тебя».

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Приходите на концерт группы «Моральный кодекс» и насладитесь их лучшими песнями за 35 лет творчества. Это будет событие, которое нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
20:00 от 3500 ₽

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