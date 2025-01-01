Концерт легендарной группы «Моральный кодекс» в Нижнем Новгороде

Рок-группа «Моральный кодекс» — это настоящая икона российской эстрады, которая уже более 30 лет радует своих поклонников яркими мелодиями и глубокими текстами. Их песни полны романтики и эмоций, что делает каждое выступление незабываемым.

Зарядитесь позитивом с любимыми хитами

На концерте вы услышите такие хиты, как «Мне хорошо с тобою», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Больше чем любовь», «До свиданья, мама» и многие другие. Эти композиции, ставшие классикой, навсегда останутся в сердцах слушателей.

Непередаваемая атмосфера

Концерт пройдет в одном из лучших концертных залов Нижнего Новгорода, что обеспечит великолепное звучание и атмосферу, способную покорить даже самых искушенных зрителей. Не упустите шанс насладиться живым исполнением любимых песен!

Не забудьте о билетах!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Убедитесь, что вы в числе счастливчиков, которые смогут насладиться выступлением «Морального кодекса» в живую!

Готовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки, романтики и настоящих эмоций!