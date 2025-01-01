Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моральный Кодекс во Дворе Гостинки
Киноафиша Моральный Кодекс во Дворе Гостинки

Моральный Кодекс во Дворе Гостинки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Моральный кодекс» в Санкт-Петербурге

25 июля в Дворе Гостинки состоится большой летний концерт легендарной группы «Моральный кодекс». Этот коллектив стал уникальным явлением на российской рок-сцене и радует своих поклонников уже более 35 лет.

История и стиль

«Моральный кодекс» был сформирован в 1989 году и с тех пор неизменно занимает одну из верхних строчек в списке самых популярных и любимых групп. Их успех подтверждается многочисленными концертами и фестивальными выступлениями с участием мировых звезд.

Музыка группы сочетает в себе три основных направления: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл. Тексты песен часто обладают пародийным и абстрактным характером, а виртуозные гитарные соло переплетаются с мощной риффовой основой. Уникальный стиль вокалиста делает звучание коллектива неповторимым.

Почему стоит посетить концерт?

Не упустите шанс насладиться музыкой группы, которая успешно смешивает в её звучании элементы бритпопа и эстрады. «Моральный кодекс» на протяжении многих лет покоряет слушателей своим шармом и истинным профессионализмом.

Приходите на концерт и станьте частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
20:00 от 3200 ₽

В ближайшие дни

Женская комедия
18+
Юмор
Женская комедия
2 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
И.Иофф скрипка, аб-т №9
22 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
23 августа в 18:30 Beverly Hills
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше