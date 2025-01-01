Спектакль Мораль пани Дульской

Мещанская трагикомедия

Валерий Шейман делится размышлениями о пьесе Габриэлы Запольской, написанной в 1906 году, в контексте бурной общественно-политической жизни того времени.

Исторический контекст

«Габриэля Запольская написала пьесу «Мораль пани Дульской» в 1906 году, когда в России только отгремели события революции. Это было время бурной общественно-политической жизни: поднявшая голову реакция пыталась задушить всё прогрессивное в стране. Яркая, злободневная пьеса с восторгом была принята общественностью и с успехом прошла на сценах всех европейских столиц. Особенно популярна «Мораль пани Дульской» была в России…»

Суть мещанства

«Сто лет назад в нашей стране существовал целый социальный слой мещан. Что же такое мещанство, в чем его суть? Она основана на двойной морали: одной правде для себя и другой – для остальных. А сейчас всё, что происходит в обществе, когда мы думаем одно, говорим другое, а совершаем третье, делает пьесу особенно актуальной. Двойная мораль сейчас – норма и в общественной, и в международной жизни. Теперь существуют уже даже не двойные, а тройные моральные стандарты.»

Ренессанс мещанства

«Мещанство развивается волнообразно, иногда процветая махрово, иногда притупляясь, в зависимости от исторической обстановки. Последние 20 лет наблюдается ренессанс мещанства, которое выходит с межличностного на межгосударственный уровень. Кстати, ученые выяснили, что современный человек, в среднем, лжет до 18 раз в день без веских на то причин! Ложь порабощает общество, не дает ему развиваться в правильном направлении.»

Мещанская трагикомедия

«Мы постарались решить пьесу «Мораль пани Дульской» в жанре мещанской трагикомедии. Мысль о том, что мещанство заложено в каждом из нас, я хочу провести через всех персонажей нашего спектакля. Все они заражены мещанством, даже 12-летние девочки, с молоком матери вобравшие его суть! «Я уже в утробе был маленьким мещанином», – говорит один из главных героев пьесы.»

Грустный фарс и мораль пьесы

«Грустный и несколько трагичный фарс... Мещанство – ужасное явление. Доведенное до абсолюта, оно чрезвычайно жестоко, ведет к насилию, фашизму, к насаждению своей, специфической морали.»

Простые истины

«Ясные и много раз провозглашенные истины Экклезиаста, к сожалению, становятся банальными. Но напоминать о простых нормах поведения всегда необходимо, потому что в суете жизни мы иногда щадим себя, иногда себя прощаем. Вот эта мягкотелость и есть мещанство. Жить по простым и ясным правилам – это так несложно, но так тяжело…»