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Moonshine Trio
Билеты от 1000₽
Киноафиша Moonshine Trio

Moonshine Trio

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Звуки Луны: Концерт трио Moonshine

Трио Moonshine представляет собой акустический камерный проект, в который входят музыканты, хорошо зарекомендовавшие себя на московской блюзовой сцене. В составе группы: Юрий Новгородский (известный по проектам Backstage Band и Lunar Brothers), Евгений Глухов (также Backstage Band и Crossroads) и Михаил Данилов (участник Folkline и The Gracious).

Название, полное смысла

Название проекта Moonshine выбрано не случайно. На американском сленге «moonshine» переводится как «самогон», что отлично отражает стиль и дух коллектива. Музыка Moonshine – это результат долгого и порой непредсказуемого брожения блюзовых, фолковых и других музыкальных корней.

Что ожидать от концерта?

На концерте зрители смогут насладиться уникальным звучанием, которое сочетает в себе элементы блюза и фолка. Музыканты обещают погрузить аудиторию в атмосферу живого общения и искренности, что является визитной карточкой их выступлений.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта! Концерт состоится в уютном концертном зале, где каждый звук будет слышен четко и ясно. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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