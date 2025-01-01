Moonshine Trio

Звуки Луны: Концерт трио Moonshine

Трио Moonshine представляет собой акустический камерный проект, в который входят музыканты, хорошо зарекомендовавшие себя на московской блюзовой сцене. В составе группы: Юрий Новгородский (известный по проектам Backstage Band и Lunar Brothers), Евгений Глухов (также Backstage Band и Crossroads) и Михаил Данилов (участник Folkline и The Gracious).

Название, полное смысла

Название проекта Moonshine выбрано не случайно. На американском сленге «moonshine» переводится как «самогон», что отлично отражает стиль и дух коллектива. Музыка Moonshine – это результат долгого и порой непредсказуемого брожения блюзовых, фолковых и других музыкальных корней.

Что ожидать от концерта?

На концерте зрители смогут насладиться уникальным звучанием, которое сочетает в себе элементы блюза и фолка. Музыканты обещают погрузить аудиторию в атмосферу живого общения и искренности, что является визитной карточкой их выступлений.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта! Концерт состоится в уютном концертном зале, где каждый звук будет слышен четко и ясно. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.