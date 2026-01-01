Красноярский музыкальный театр готовит к показу пластический спектакль «Монумент», посвященный важности сохранения памяти, защитникам Родины и торжеству жизни и любви. В этом театральном произведении зрители окажутся в пространстве условного музея, где «монументы» символизируют переломные события человечества.
Лейтмотивом спектакля становится стремление любить, которое является всепобеждающей ценностью и главным «монументом». Это идея, объединяющая людей и помогающая преодолевать любые испытания.
Спектакль не привязан к конкретным историческим событиям. Хореограф-постановщик Артём Игнатьев создает атмосферу, которая переносит зрителя в разные эпохи через выразительную пластику и работу с телом.
Музыка композитора Мурата Кабардокова, а также свет и визуальные эффекты усиливают эмоциональное воздействие, создавая ощущение вневременности сюжета.
Костюмы художницы Саши Алексеевой также несут в себе отсылки к различным эпохам русской истории. Они подчеркивают связь прошлого, настоящего и будущего, создавая единую картину.
Артисты балета стремятся передать образы всех, кто попал в колесо истории: солдат, жён и матерей. Они показывают их ощущения, мысли, чувства, боль и веру в любовь, что делает спектакль глубоко эмоциональным и философским.
Не упустите возможность увидеть «Монумент», если вы цените выразительные пластические постановки и глубокие мысли, отражающие суть человеческого существования.