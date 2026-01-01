Оповещения от Киноафиши
Монумент
Спектакль Монумент

Постановка
Электротеатр Станиславский 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О спектакле

Пластический спектакль «Монумент» в Электротеатре Станиславский

Пластический спектакль «Монумент» — это философское высказывание о важности сохранения памяти, о защитниках Родины и торжестве жизни и любви. В этом спектакле зрители становятся не просто наблюдателями, а участниками событий, разворачивающихся в пространстве условного музея.

Символика и сюжеты

На сцене представлены экспонаты — «монументы» с символикой переломных моментов в истории человечества. Повествование охватывает прошлое, настоящее и будущее, подчеркивая лейтмотив: любовь как всепобеждающая ценность и главный «монумент», который делает нас людьми и помогает преодолевать любые испытания.

Атмосфера и стиль

Спектакль не привязан к конкретным историческим событиям, что позволяет зрителю находить параллели с различными эпохами. Хореограф-постановщик Артём Игнатьев через выразительную пластику и работу с телом создает атмосферу, которая переносит зрителя в разные временные отрезки. Музыка композитора Мурата Кабардокова, а также свет и визуальные эффекты усиливают эмоциональное воздействие, создавая ощущение вневременности сюжета.

Костюмы и персонажи

Костюмы художницы Саши Алексеевой содержат отсылки к различным эпохам русской истории. В них ощущается и «звучит» прошлое, а некоторые элементы отражают актуальное время и намекают на будущее. Артисты балета воплощают образы всех, кто попал в колесо истории: солдат, жён и матерей, стремясь передать их ощущения, мысли, чувства, боль и веру в любовь.

Не пропустите возможность стать частью этого глубокого и многослойного спектакля, который заставляет задуматься о ценностях и человеческих судьбах.

Апрель
5 апреля воскресенье
19:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽

Фотографии

Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент Монумент

