Мастер-класс по фотографии в Доме культуры «ГЭС-2»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который пройдет в Доме культуры «ГЭС-2». Это событие не только для тех, кто хочет улучшить свои навыки фотографии, но и для всех, кто стремится создать что-то новое и выразительное.

Создание авторского прототипа книги

В ходе мастер-класса участники смогут работать с собственными архивами, переосмысливая и концептуализируя свои фотографии. Вы изучите различные способы компоновки кадров и выстраивания последовательности, что поможет в создании авторского прототипа книги, известного в профессиональной среде как «дамми».

Методы работы и исторический контекст

Кроме того, мы разберем ключевые издания в истории фотографии, что позволит вам познакомиться с различными методами работы. Этот аспект особенно интересен, так как знание исторических контекстов обогащает творческий процесс.

Не упустите возможность углубить свои знания о фотографии и воплотить свои идеи в жизнь в дружелюбной атмосфере творчества и сотрудничества!