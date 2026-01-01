Монстры рока: 35 лет спустя

Трибьют-фест в клубе Свобода: Возрождая наследие рок-музыки

Клуб Свобода готов порадовать поклонников рок-музыки грандиозным трибьют-фестом, который станет данью уважения легендарному фестивалю, прошедшему в Москве в 1991 году. На этом мероприятии выступят трибьют-группы, исполняющие хиты известных рок-коллективов, представленных на том историческом событии.

Великие имена на одной сцене

Фестиваль в Тушино 1991 года собрал сотни тысяч зрителей и стал знаковым для российской рок-культуры. На нём выступали такие величайшие группы, как Pantera, Metallica и AC/DC. В этот раз, трибьют-фест в клубе Свобода объединит эти культовые имена снова, хотя и в новом исполнении.

Кто на сцене?

Завораживающий репертуар Pantera представит группа Dark Secret Love, подрывной дух ранних лет Metallica возродит Metal Maniacs, а уже устоявшуюся и легендарную группу AC/DC малостью под правой рукой опытнейшего трибьют-проекта Easy Dizzy.

Путь к возвращению культурного наследия

Трибьют-фест — это не только дань уважения, но и возможность для нового поколения узнать о легендах, создавших основу тяжёлой музыки. Поддержка таких событий позволяет сохранять память о величайших митингах рок-музыки и вдохновляет музыкантов на создание новых шедевров.

Приходите на трибьют-фест в клубе Свобода и станьте частью истории, вспоминая и отмечая гремучие ноты рок-музыки, которые оставили неизгладимый след в сердцах поклонников на долгие годы.