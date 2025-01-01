Монстры гитары

Музыкальный вечер в Санкт-Петербургской филармонии: «Guitar Monsters»

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки готовит незабываемую программу под названием «Guitar Monsters». Это событие станет настоящим праздником для всех любителей джаза и ценителей гитарного искусства.

Звёздный состав ансамбля

На сцене выступят петербургские гитаристы Ильдар Казаханов и Гасан Багиров. Гасан Багиров — заслуженный артист Азербайджана, чье мастерство уже завоевало множество поклонников. В ансамбле также играют Владимир Козлов на контрабасе и Андрей Иванов на ударных. Каждый из музыкантов привнесет в выступление свою уникальную интерпретацию и творческую энергетику.

Музыкальное наследие XX века

Программа воссоздаст музыкальные моменты и атмосферу, характерные для XX века. Зрители смогут насладиться не только виртуозной игрой гитаристов, но и встретить новые интерпретации классических джазовых произведений.

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося концерта, который обещает оставить яркие впечатления в сердцах зрителей.