Монстро Party
Киноафиша Монстро Party

Спектакль Монстро Party

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О спектакле

Научный Хеллоуин: уникальный эксперимент для детей

Внимание, родители! Приглашаем смелых и любознательных маленьких гостей в лабораторию профессора Гибридиуса на ежегодный эксперимент под названием Хеллоуин. Здесь ваши дети смогут стать участниками увлекательного и познавательного шоу, полным удивительных открытий!

Научные чудеса вместо страшилок

Забудьте о традиционных привидениях и монстрах! В нашей лаборатории вас ждут:

  • оптические иллюзии вместо привидений;
  • шипящие зелья вместо ядов;
  • симпатичные мутанты, созданные профессором.

Мы отвергаем суеверия и предлагаем уникальную научную программу, в рамках которой участники смогут создать единственный в мире Генератор Хеллоуинского настроения.

Программа мероприятия

Время преобразиться в настоящего ученого! Продолжительность события составляет 120 минут:

  • Велком (20 мин);
  • Анимационная программа (40 мин);
  • Научное шоу (30 мин);
  • Дискотека (30 мин).

Подарки и возрастные ограничения

Каждый участник получит подарок, а мероприятие подходит для детей в возрасте 4-6 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого научного опыта!

