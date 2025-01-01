Спектакль Монстро Party

Внимание, родители! Приглашаем смелых и любознательных маленьких гостей в лабораторию профессора Гибридиуса на ежегодный эксперимент под названием
Хеллоуин. Здесь ваши дети смогут стать участниками увлекательного и познавательного шоу, полным удивительных открытий!
Забудьте о традиционных привидениях и монстрах! В нашей лаборатории вас ждут:
Мы отвергаем суеверия и предлагаем уникальную научную программу, в рамках которой участники смогут создать единственный в мире
Генератор Хеллоуинского настроения.
Время преобразиться в настоящего ученого! Продолжительность события составляет 120 минут:
Каждый участник получит подарок, а мероприятие подходит для детей в возрасте 4-6 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого научного опыта!