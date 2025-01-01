Спектакль Моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки», «Таня»

Монолог о любви и судьбах: моноспектакли по рассказам Ивана Бунина

22 октября в 19:00 на импровизированной сцене в зале Киносалон состоятся моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки» и «Таня». Эти спектакли раскрывают красоту прозы великого писателя и погружают зрителей в мир его проникновенных историй о судьбах героев.

Вдохновение творческим наследием

Авторы спектакля были вдохновлены образностью и филигранностью языка Бунина, которому в этом году исполнилось бы 125 лет. Каждое слово в его произведениях наполнено глубоким смыслом, а режиссер-постановщик Тамара Кочержинская использует свой авторский метод для расшифровки этих смыслов.

О режиссере и исполнителе

Тамара Кочержинская — заслуженная артистка России, преподаватель и режиссер множества театральных постановок. Ее многолетняя работа была отмечена Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры, а также орденом «Долг и честь».

В роли исполнителя выступит Мария Кобзарь — талантливая драматическая актриса и выпускница театрального училища в Новосибирске, а также театрального училища им. Б.В. Щукина, которую вдохновила работа с Тамарой Кочержинской.

Музыка и художественное оформление

Композитор Евгений Борец, известный своими работами для театра и кино, напишет музыку к спектаклям. Он также является джазовым пианистом и аранжировщиком.

Художник по костюмам Светлана Тегин, член Московского союза художников, создаст уникальные образы для персонажей. Она известна своими костюмами к операм, балетам и фильмам, а также является основателем Tegin Fashion House.

Не упустите возможность стать частью театрального искусства, восхищаясь каждый момент этих незабываемых спектаклей, посвященных одному из величайших мастеров русской литературы.