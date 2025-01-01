Меню
Моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки», «Таня»
Киноафиша Моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки», «Таня»

Спектакль Моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки», «Таня»

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Монолог о любви и судьбах: моноспектакли по рассказам Ивана Бунина

22 октября в 19:00 на импровизированной сцене в зале Киносалон состоятся моноспектакли по рассказам Ивана Бунина: «Антоновские яблоки» и «Таня». Эти спектакли раскрывают красоту прозы великого писателя и погружают зрителей в мир его проникновенных историй о судьбах героев.

Вдохновение творческим наследием

Авторы спектакля были вдохновлены образностью и филигранностью языка Бунина, которому в этом году исполнилось бы 125 лет. Каждое слово в его произведениях наполнено глубоким смыслом, а режиссер-постановщик Тамара Кочержинская использует свой авторский метод для расшифровки этих смыслов.

О режиссере и исполнителе

Тамара Кочержинская — заслуженная артистка России, преподаватель и режиссер множества театральных постановок. Ее многолетняя работа была отмечена Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры, а также орденом «Долг и честь».

В роли исполнителя выступит Мария Кобзарь — талантливая драматическая актриса и выпускница театрального училища в Новосибирске, а также театрального училища им. Б.В. Щукина, которую вдохновила работа с Тамарой Кочержинской.

Музыка и художественное оформление

Композитор Евгений Борец, известный своими работами для театра и кино, напишет музыку к спектаклям. Он также является джазовым пианистом и аранжировщиком.

Художник по костюмам Светлана Тегин, член Московского союза художников, создаст уникальные образы для персонажей. Она известна своими костюмами к операм, балетам и фильмам, а также является основателем Tegin Fashion House.

Не упустите возможность стать частью театрального искусства, восхищаясь каждый момент этих незабываемых спектаклей, посвященных одному из величайших мастеров русской литературы.

Октябрь
22 октября среда
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 3000 ₽

