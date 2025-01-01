Спектакль Моноскоп. Светлые души

Меню
Моноскоп. Светлые души
16+
Моноспектакль по рассказам Василия Шукшина

Моноспектакль Сергея Юсупова, основанный на рассказах Василия Шукшина, представляет собой глубокое погружение в мир человеческих переживаний. В программе — такие произведения, как «Крепкий мужик», «Упорный», «Миль пардон, мадам!». Каждый рассказ раскрывается под прицелом моноскопа, что позволяет зрителю увидеть не только поступки героев, но и причины их действий.

Каждый из нас носит в себе свою уникальную «деревню» — место, где скрываются самые светлые, наивные и порой упрямые мечты. Это пространство, в котором душа стремится к свету, несмотря на трудности.

Спектакль служит мостом между их деревней и нашим городом, их поисками и нашими жизнями. Узнать о жизни, о внутреннем мире, о мечтах и чувствах — вот что наполняет этот удивительный спектакль.

Не упустите возможность ощутить красоту и многослойность шукшинских историй в уникальной интерпретации Юсупова. 

В ролях
Сергей Юсупов

Сентябрь
22 сентября понедельник
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 700 ₽

