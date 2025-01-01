Меню
Монологи Богини с новогодним настроением!
Киноафиша Монологи Богини с новогодним настроением!

Спектакль Монологи Богини с новогодним настроением!

16+
Режиссер Антон Сухарев
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Монологи богини – комедия, в которой каждая женщина найдет себя!

Это не просто спектакль, а ваш личный гид по лабиринтам женской души. Невероятно смешной музыкальный фарс, пропитанный духом петербургской харизмы и интриг. В этой комедии восемь историй, восемь ярких героинь рассказывают о том, что знают только женщины: от трепета первого свидания до страсти служебного романа. Смех, слезы и сопереживание – все это ждёт вас на сцене.

Смех сквозь слезы

Каждая история – это возможность узнать себя. Спектакль создан для того, чтобы вы могли смеяться, плакать и переживать вместе с восхитительными актрисами. Их образы вдохновлены реальными историями, поэтому сюжет будет близок каждой зрительнице.

Живая музыка и вокальные импровизации

Неповторимая атмосфера вечера будет создана благодаря живой музыке и вокальным импровизациям. «Монологи богини» – это не просто театр, это истинная встреча с собой. Cada слово заставит ваши эмоции взорваться, а мурашки пробежаться по коже.

Не упустите шанс!

Всего один вечер и один шанс посмеяться от души, зарядиться позитивом и вдохновением на весь год. «Монологи богини» – это ваш билет в мир, где каждая женщина богиня. Приходите, и будет, что рассказать подругам!

Декабрь
24 декабря среда
19:15
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1000 ₽

