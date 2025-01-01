Спектакль Монолог на двоих

Авторский спектакль телеведущего, писателя и режиссера Андрея Максимова в Театре Моссовета

Спектакль известного телеведущего, писателя и режиссера Андрея Максимова под названием «Монолог на двоих» обещает стать ярким событием театрального сезона. Максимов выступает не только как автор пьесы и режиссер-постановщик, но и в непривычной для себя роли художника-постановщика, вместе с Олегом Фонкацем.

По мнению автора, главное слово, характеризующее спектакль, — таинственность. В сюжете, разворачивающемся на сцене, сосредоточено много вопросов о любви двух женщин к одному мужчине. А где в любви есть ясность? Главные героини, в исполнении Ольги Кабо и Марины Кондратьевой, столкнутся с неясностью: действительно ли их двое или одна представлена в двух ипостасях?

Психологические переходы и пластический рисунок

Спектакль обещает показать сложнейшие и интереснейшие каскады психологических переходов, которые так мастерски создают ведущие актрисы Театра Моссовета. Молодой хореограф Татьяна Василишена разработала для актрис невероятный пластический рисунок, который будет насыщен нюансами и эмоциями, что сделает спектакль еще более увлекательным.

Костюмы и музыкальное сопровождение

Костюмы для спектакля создала знаменитая Виктория Севрюкова, что добавит дополнительный визуальный акцент в общую атмосферу постановки. Музыкальную тему спектакля составляет романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова. Эта мелодия станет запоминающейся нотой, подчеркивающей глубину и эмоциональную насыщенность истории любви.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку, которая обещает затронуть самые интимные струнки души и заставить по-новому взглянуть на простые вещи!