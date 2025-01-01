Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Монолог на двоих
Билеты от 1000₽
Киноафиша Монолог на двоих

Спектакль Монолог на двоих

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Авторский спектакль телеведущего, писателя и режиссера Андрея Максимова в Театре Моссовета

Спектакль известного телеведущего, писателя и режиссера Андрея Максимова под названием «Монолог на двоих» обещает стать ярким событием театрального сезона. Максимов выступает не только как автор пьесы и режиссер-постановщик, но и в непривычной для себя роли художника-постановщика, вместе с Олегом Фонкацем.

По мнению автора, главное слово, характеризующее спектакль, — таинственность. В сюжете, разворачивающемся на сцене, сосредоточено много вопросов о любви двух женщин к одному мужчине. А где в любви есть ясность? Главные героини, в исполнении Ольги Кабо и Марины Кондратьевой, столкнутся с неясностью: действительно ли их двое или одна представлена в двух ипостасях?

Психологические переходы и пластический рисунок

Спектакль обещает показать сложнейшие и интереснейшие каскады психологических переходов, которые так мастерски создают ведущие актрисы Театра Моссовета. Молодой хореограф Татьяна Василишена разработала для актрис невероятный пластический рисунок, который будет насыщен нюансами и эмоциями, что сделает спектакль еще более увлекательным.

Костюмы и музыкальное сопровождение

Костюмы для спектакля создала знаменитая Виктория Севрюкова, что добавит дополнительный визуальный акцент в общую атмосферу постановки. Музыкальную тему спектакля составляет романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова. Эта мелодия станет запоминающейся нотой, подчеркивающей глубину и эмоциональную насыщенность истории любви.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку, которая обещает затронуть самые интимные струнки души и заставить по-новому взглянуть на простые вещи!

Режиссер
Андрей Максимов
В ролях
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Екатерина Добровольская

Купить билет на спектакль Монолог на двоих

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
7 января среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1500 ₽
27 февраля пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Реверс
18+
Музыка Пластический Цирк
Реверс
30 апреля в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Заблудшие в Национале
16+
Перформанс Иммерсивный
Заблудшие в Национале
3 февраля в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Алеко
12+
Опера
Алеко
23 апреля в 19:00 Геликон-опера
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше