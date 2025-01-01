Меню
Моно Импров спектакль
Билеты от 1500₽
Киноафиша Моно Импров спектакль

Спектакль Моно Импров спектакль

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Импровизационный моноспектакль в Театральном особняке

Готовы окунуться в мир импровизации и непредсказуемых сюжетов? На сцене Театрального особняка вновь зажжет звезда импровизации — Анжелина Карелина. Ее уникальный подход к искусству театра не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Сердца и истории

Спектакль «Моно Импров» обещает открыть чакры обоих — импровизатора и зрителей. Анжелина мастерски соединяет индивидуальное восприятие с историями, которые могут касаться каждого из нас. С каждой минутой вы будете находиться в ожидании новых поворотов сюжета, создаваемых на глазах у публики.

Почему стоит посмотреть

Импровизация в театре — это не просто развлечение, а настоящее искусство, требующее от исполнителей быстроты ума и креативности. Анжелина Карелина известна своим умением находить общий язык с аудиторией и погружать ее в атмосферу доверия и понимания. Эта способность делает ее выступления незабываемыми.

Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта, который не только развлекает, но и открывает новые горизонты понимания искусства!

Не упустите возможность оказаться в числе зрителей, которые станут свидетелями захватывающего взаимодействия между актером и публикой.

В ролях
Анжелина Карелина

Купить билет на спектакль Моно Импров спектакль

Помощь с билетами
Октябрь
3 октября пятница
20:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

Фотографии

Фотографии

