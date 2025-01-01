Меню
Моник Томас и квартет Алексея Черемизова
Билеты от 2000₽
О концерте

Уникальный джазовый вечер с Моник Томас

Американская певица Моник Томас, обладающая безграничным вокальным диапазоном, приглашает вас на незабываемый концерт, где она исполнит клубную программу джазовых хитов. В этом музыкальном путешествии ей будет аккомпанировать квартет талантливого пианиста Алексея Черемизова.

О программе

Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся. В репертуаре прозвучат известные джазовые стандарты, которые подарят зрителям атмосферу непередаваемого уюта и эмоционального напряжения. Моник Томас привнесет в исполнение свою уникальную харизму и энергии, что сделает каждое выступление поистине захватывающим.

Интересные факты

Моник имеет за плечами множество выступлений в ведущих джазовых клубах США и Европы, ее талант был высоко оценен как критиками, так и зрителями. Алексей Черемизов, в свою очередь, является не только выдающимся музыкантом, но и композитором, что делает его квартет идеальным партнером для данной программы.

Зачем стоит посетить концерт

Такой вечер станет настоящим праздником для ценителей джаза. Вы сможете насладиться живой музыкой в компании единомышленников, а особая атмосфера клуба позволит вам полностью погрузиться в мир оригинальных музыкальных идей и импровизаций.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и позвольте звукам джаза околдовать вас.

Купить билет на концерт Моник Томас и квартет Алексея Черемизова

Январь
28 января среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽
В других городах
Январь
27 января вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

