Монгол Шуудан
Киноафиша Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Монгол Шуудан 

Гостей концерта ждет настоящая феерия звуков в жанре анархо-рока. Это отличный шанс окунуться в атмосферу позитивных эмоций и энергичных выступлений, которые порадуют как давних поклонников, так и новых слушателей.

Монгол Шуудан отправляется в своё весеннее турне с яркими и запоминающимися номерами. Каждый творческий сезон приносит радость, ведь такая музыка позволяет прикоснуться к значимым событиям и идеалам.

Приходите, если неравнодушны к анархическому угару и феерическим шоу. Мы уверены: вас ждёт незабываемая встреча!

Купить билет на концерт Монгол Шуудан

В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 2000 ₽
27 марта пятница
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1800 ₽

