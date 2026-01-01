Концерт группы Монгол Шуудан

Гостей концерта ждет настоящая феерия звуков в жанре анархо-рока. Это отличный шанс окунуться в атмосферу позитивных эмоций и энергичных выступлений, которые порадуют как давних поклонников, так и новых слушателей.

Монгол Шуудан отправляется в своё весеннее турне с яркими и запоминающимися номерами. Каждый творческий сезон приносит радость, ведь такая музыка позволяет прикоснуться к значимым событиям и идеалам.

Приходите, если неравнодушны к анархическому угару и феерическим шоу. Мы уверены: вас ждёт незабываемая встреча!