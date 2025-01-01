Осенний тур группы «Монгол Шуудан»

Группа «Монгол Шуудан» — одна из самых ярких и независимых представителей рок-сцены России — анонсирует осенний тур по городам страны. Под неизменным руководством Валерия Скородеда, коллектив готовит зрителям живое шоу, наполненное мощной энергетикой и глубокой текстовой составляющей.

Программа концерта

В программе концерта — как культовые композиции разных эпох, так и новые треки, вошедшие в недавние релизы. Зрители услышат переосмысленный альбом «Чересчур. Реконструкция» (2022) и свежие записи 2024 года. Как отмечает Валерий Скородед: «Мы играем для тех, кто чувствует музыку не только ушами, но и сердцем. Надеемся, что концерт станет не просто выступлением, а встречей с эпохой, с чувством, с правдой».

Эмоции и атмосфера

На концерте вас ждёт анархический угар и феерическое шоу. «Будет жарче, чем в аду!» — обещает группа. Заклинаем: приходите, поём, отрываемся, угораем вместе!

История группы

«Монгол Шуудан» существует с 1989 года и остаётся символом независимой музыки, сочетая в своём звучании элементы панк-рока, фолка и хардкора. За более чем три десятилетия творчества коллектив выпустил 18 студийных альбомов, а такие песни, как «Москва», «Седьмой патрон», «Мама-Анархия» и «Финский нож» стали настоящими хитами русского рока.

Комфорт на концерте

Мастерство барменов Рок-бара Треугольник, а также Rockoteka от нашего DJ и обслуживание официантами продлят удовольствие от концерта далеко за полночь!