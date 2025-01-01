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Монгол Шуудан
Билеты от 2500₽
Киноафиша Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Анархическая прогулка с «Монгол Шуудан» на Москва-реке

Друзья, 23 августа состоится традиционно незабываемая анархическая «прогулка» с группой «Монгол Шуудан» на Корабле по Москва-реке. Этот концерт приурочен к дню рождения директора группы Яны Скородед.

Внимание! Количество мест строго ограничено! Успейте купить билет до следующего подорожания.

Круиз на крупнейшем прогулочном теплоходе

Мы отправимся в круиз на самом крупном прогулочном теплоходе в столице. Этот стильный лайнер оборудован большой вместительной открытой палубой, где разместятся все атрибуты мероприятия: сцена, звук, свет и, конечно же, бар.

Неповторимая атмосфера

Вас ждёт незабываемый закат, встреча с друзьями и красивые виды на достопримечательности города, всё это под любимые песни «Монгол Шуудан»!

Продолжительность мероприятия

Ориентировочное время в пути - около 3 часов, большая часть из которых будет посвящена концертной программе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2500 ₽

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