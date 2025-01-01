Анархическая прогулка с «Монгол Шуудан» на Москва-реке

Друзья, 23 августа состоится традиционно незабываемая анархическая «прогулка» с группой «Монгол Шуудан» на Корабле по Москва-реке. Этот концерт приурочен к дню рождения директора группы Яны Скородед.

Внимание! Количество мест строго ограничено! Успейте купить билет до следующего подорожания.

Круиз на крупнейшем прогулочном теплоходе

Мы отправимся в круиз на самом крупном прогулочном теплоходе в столице. Этот стильный лайнер оборудован большой вместительной открытой палубой, где разместятся все атрибуты мероприятия: сцена, звук, свет и, конечно же, бар.

Неповторимая атмосфера

Вас ждёт незабываемый закат, встреча с друзьями и красивые виды на достопримечательности города, всё это под любимые песни «Монгол Шуудан»!

Продолжительность мероприятия

Ориентировочное время в пути - около 3 часов, большая часть из которых будет посвящена концертной программе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!