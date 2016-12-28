Меню
Монгол Шуудан. С наступающим!
Билеты от 2500₽
«Монгол Шуудан». Новогодний концерт в Москве

Визитной карточкой группы «Монгол Шуудан» стала песня «Москва» — великолепное исполнение стихов Сергея Есенина. Этот трек отражает уникальный стиль и атмосферу, с которыми выступает группа на сцене.

Однако не стоит думать, что репертуар ограничивается только лирикой. Внушительная часть каталога коллектива посвящена боевикам, воспевающим анархизм и революцию, с акцентом на махновское ретро. Эта смесь создаёт мощную атмосферу и запоминающиеся образы.

Музыкальный микс

«Монгол Шуудан» отмечается крутым звуком, балансирующим между хард-роком, панком и треш-металом. Зрители могут ожидать оживлённые выступления в сочетании с мощной энергетикой. А в перерывах звучат утяжеленные версии песен о казаках, кабаках и исторических расстрелах, что добавляет драматургии и расширяет палитру эмоций.

Не упустите возможность

Не упустите шанс посетить этот уникальный спектакль, который обещает оставить яркое впечатление и станет не только музыкальным событием, но и настоящим театральным переживанием. Ожидайте живую энергетику и мастерство исполнителей, которые поразят вас своими выступлениями!

Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

