Монгол Шуудан. Акустический концерт
Монгол Шуудан. Акустический концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Акустический концерт группы Монгол Шуудан в Воронеже

В Воронеже, в клубе «12», состоится акустический концерт легендарной группы Монгол Шуудан. Эти незабываемые хиты прозвучат в новой аранжировке, что подарит зрителям свежие эмоции и яркие впечатления.

Для всех ценителей музыки

Концерт станет отличной возможностью как для преданных фанатов коллектива, так и для любителей качественной акустической музыки. Уникальная атмосфера клуба позволит не только насладиться музыкой, но и провести незабываемый вечер в компании единомышленников.

Что ожидать от выступления

Группа Монгол Шуудан известна своим неповторимым стилем и запоминающимися мелодиями. На концерте вы сможете услышать как классические хиты, так и новые композиции, созданные в захватывающих аранжировках. Каждое исполнение несет в себе заряд энергии и художественной выразительности.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Монгол Шуудан. Акустический концерт

Май
2 мая суббота
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 2000 ₽

