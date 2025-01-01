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Monday relax Jazz: идеальный старт недели
Билеты от 1000₽
Киноафиша Monday relax Jazz: идеальный старт недели

Monday relax Jazz: идеальный старт недели

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новая программа от Петра Ившина и Олега Грымова

Каждый понедельник Jam Club приглашает вас отправиться в мир джазовой музыки с талантливыми столичными музыкантами. Здесь вы сможете зарядиться энергией, погрузиться в умиротворяющую атмосферу и открыть для себя новые грани джаза.

Кто на сцене

  • Петр Ившин — барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных джазовых музыкантов.
  • Олег Грымов — саксофонист и композитор, солист Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.
  • Павел Ершов — лучший джазовый гитарист России и признанный мастер импровизации.
  • Анатолий Кожаев — один из ведущих контрабасистов Москвы, сотрудничавший с множеством известных артистов.

Идеальный вечер для вдохновения
Понедельник — время, чтобы начать неделю на позитивной ноте. Приходите насладиться живой музыкой, идеально подходящей для свиданий, встреч с друзьями или уютного вечера в компании джаза.

Где и когда
Адрес: Сретенка 11, Jam Club.
Мы ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
4 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
11 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
18 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
25 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 2000 ₽

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