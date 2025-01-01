Monday relax Jazz: идеальный старт недели

Новая программа от Петра Ившина и Олега Грымова

Каждый понедельник Jam Club приглашает вас отправиться в мир джазовой музыки с талантливыми столичными музыкантами. Здесь вы сможете зарядиться энергией, погрузиться в умиротворяющую атмосферу и открыть для себя новые грани джаза.

Кто на сцене

Петр Ившин — барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных джазовых музыкантов.

— барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных джазовых музыкантов. Олег Грымов — саксофонист и композитор, солист Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

— саксофонист и композитор, солист Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Павел Ершов — лучший джазовый гитарист России и признанный мастер импровизации.

— лучший джазовый гитарист России и признанный мастер импровизации. Анатолий Кожаев — один из ведущих контрабасистов Москвы, сотрудничавший с множеством известных артистов.

Идеальный вечер для вдохновения

Понедельник — время, чтобы начать неделю на позитивной ноте. Приходите насладиться живой музыкой, идеально подходящей для свиданий, встреч с друзьями или уютного вечера в компании джаза.

Где и когда

Адрес: Сретенка 11, Jam Club.

Мы ждем вас!