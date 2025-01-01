Monday relax Jazz: идеальный старт недели

Каждый понедельник Jam Club приглашает вас отправиться в мир джазовой музыки с талантливыми столичными музыкантами. Здесь вы сможете зарядиться энергией, погрузиться в умиротворяющую атмосферу и открыть для себя новые грани джаза.
Кто на сцене
Идеальный вечер для вдохновения
Понедельник — время, чтобы начать неделю на позитивной ноте. Приходите насладиться живой музыкой, идеально подходящей для свиданий, встреч с друзьями или уютного вечера в компании джаза.
Где и когда
Адрес: Сретенка 11, Jam Club.
Мы ждем вас!