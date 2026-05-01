Спектакль «Монастырский колодец». Детектив по мотивам произведений Агаты Кристи

«Монастырский колодец». Детектив по мотивам произведений Агаты Кристи
16+
О спектакле

Спектакль-детектив в Доме Шредера

«Монастырский колодец» — это захватывающий детективный спектакль, основанный на произведениях Агаты Кристи. Сюжет разворачивается в старинном особняке, где хозяева и гости оказываются запертыми из-за непогоды. В этом замкнутом пространстве один из них оказывается убийцей. Зрителей ожидает интенсивное действие, полное неожиданностей и загадок.

Режиссёр-постановщик Владимир Сабельфельд, известный своими весомыми работами в драматическом театре, создал спектакль, который удерживает внимание зрителей в течение двух с половиной часов. Неожиданный финал станет настоящей изюминкой постановки. Здесь наряду с детективными загадками также поднимаются важные темы любви и милосердия.

Краткий синопсис

Непогода и сильный снегопад становятся фоном для драматического сюжета. Хозяева и гости старинного особняка находятся в «ловушке». Как и в любом хорошем английском детективе, среди них скрывается убийца. Вопросы о том, кто именно, и удастся ли жертве избежать гибели, лишь усиливают напряжение спектакля.

Об авторах и актерах

Спектакль создан по мотивам работы Агаты Кристи «Мышеловка». В исполнении актёров раскрываются глубокие человеческие эмоции и внутренние конфликты:

  • Молли Релстон — Дарья Сумеркина
  • Джайлс Релстон — Даниил Игошев
  • Сержант Троттер — Семён Фёдоров, Марат Гафиятуллин
  • Кристофер Рен — Роман Исаченко, Георгий Азарсков, Александр Богомолов
  • Миссис Бойл — Татьяна Тихменёва, Мария Клешнина
  • Мистер Паравичини — Александр Дукин, Михаил Масляков
  • Мисс Кейсуэлл — Анна Смагина, Дарья Лысенко
  • Преподобный Меткаф — Владимир Сабельфельд
  • Фигура в чёрном — Виктория Попова

Информация о театре

Спектакль представлен Санкт-Петербургским драматическим театром «Палитра». Он состоит из двух отделений с антрактом, что позволяет зрителям насладиться атмосферным действием на протяжении всего спектакля.

Май
Июнь
Июль
29 мая пятница
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1100 ₽
13 июня суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1100 ₽
25 июля суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1100 ₽

