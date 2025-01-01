Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монаший колодец
Киноафиша Монаший колодец

Спектакль Монаший колодец

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам детектива Агаты Кристи

Загадка в старинном особняке

Сюжет спектакля «Монаший колодец» разворачивается в условиях непогоды и сильного снегопада. Хозяева и гости старинного особняка оказываются запертыми в "ловушке". В лучших традициях английского детектива среди них скрывается убийца. Но кто он? Сумеет ли намеченная жертва избежать смерти? Эти вопросы будут держать зрителей в напряжении на протяжении двух с половиной часов.

Неожиданные повороты

Концовка спектакля станет для вас полной неожиданностью. Сочетание детективных загадок с фундаментальными человеческими ценностями — такими как любовь и милосердие — делает этот спектакль особенно притягательным.

По мотивам Агаты Кристи

Спектакль создан по мотивам известного произведения Агаты Кристи «Мышеловка» и поставлен режиссёром Владимиром Сабельфельдом. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу интриги и загадок!

Режиссер
Владимир Сабельфельд
В ролях
Валентина Фитиль
Данис Бухараев
Артур Калинин
Руслан Бальбуциев
Анна Скурлатова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец Монаший колодец

В ближайшие дни

Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
19 сентября в 16:05 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест «Испытания Анубиса»
12+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Испытания Анубиса»
26 сентября в 15:00 «Взаперти» на Казанской
от 7800 ₽
Квест «Скуби Ду»
6+
Иммерсивный
Квест «Скуби Ду»
19 сентября в 20:45 «Взаперти» на Казначейской
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше