Спектакль Монаший колодец

Спектакль по мотивам детектива Агаты Кристи

Загадка в старинном особняке

Сюжет спектакля «Монаший колодец» разворачивается в условиях непогоды и сильного снегопада. Хозяева и гости старинного особняка оказываются запертыми в "ловушке". В лучших традициях английского детектива среди них скрывается убийца. Но кто он? Сумеет ли намеченная жертва избежать смерти? Эти вопросы будут держать зрителей в напряжении на протяжении двух с половиной часов.

Неожиданные повороты

Концовка спектакля станет для вас полной неожиданностью. Сочетание детективных загадок с фундаментальными человеческими ценностями — такими как любовь и милосердие — делает этот спектакль особенно притягательным.

По мотивам Агаты Кристи

Спектакль создан по мотивам известного произведения Агаты Кристи «Мышеловка» и поставлен режиссёром Владимиром Сабельфельдом. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу интриги и загадок!