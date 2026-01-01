Спектакль Монарх (Киров)

Спектакль о Генрихе VIII в Рязани

В Кировском областном драматическом театре имени С.М. Кирова состоится постановка, посвященная двадцати пяти годам правления Генриха VIII — короля Англии и повелителя Ирландии. Эта фигура известна не только своими сменами жён, но и глубокими философскими размышлениями о власти.

История правления

Генрих VIII, второй монарх из династии Тюдоров, в течение своего правления с 1509 года запомнился множеством драматических событий. Среди них — шесть жён, судьбы которых сложились трагически: несколько из них были казнены или заключены в Тауэр. Постоянные интриги при дворе, реформы церкви и политические конфликты привели к трагическим последствиям, включая гибель близкого соратника Генриха — философа-гуманиста Томаса Мора.

Вопросы о власти

Спектакль затрагивает сложные вопросы: «Что такое власть? Как ей распорядиться?» Одиночество и отчаяние короля толкают его на безумные поступки и указания. Тема равенства человека и Бога раскрывает горе и разрушение, которое приносит такая власть.

Фарс на сцене

Некоторые сцены спектакля смещаются в сферу фарса: головосекающие приказы и непрекращающаяся смена жён становятся символом деспотии. Окружение короля не скрывает своего отвращения, и чем ближе финал, тем яснее звучит приговор некогда могучему монарху.

О пьесе и постановщике

Пьеса "Блудница", написанная в 1969 году английской исследовательницей Эллис Рейчел, была переведена и поставлена Игорем Лысовым, художественным руководителем Кировского драмтеатра. Спектакль будет интересен всем любителям исторических драм и политических интриг.

Приходите насладиться постановкой, которая обещает быть яркой и глубокодумной!